Россия бомбит Украину с 40 аэродромов: в ВСУ рассказали, как можно прекратить ракетные обстрелы

Россия запускает ракеты по Украине из 40 аэродромов. Чтобы ракетные удары прекратились, Украине тоже необходимо иметь дальнобойное оружие.

Об этом в эфире Апостроф TV сказал спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Речь идет об аэродромах в оккупированном Крыму, в Беларуси, а также в России. Каждый аэродром может принимать определенные типы авиации. Для россиян важно рассредоточение тактической авиации по разным аэродромам, чтобы иметь разные варианты и разные дистанции до тех объектов, которые противник собирается атаковать. Украина уже не раз говорила, что действительно нам нужно иметь на вооружении определенные типы дальнобойного оружия, которым мы могли бы сдерживать врага на том или ином направлении", – отметил он.

Ракетные удары по Украине

Российские террористы от 24 февраля массированно обстреливают Украину ракетами. По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, Россия за 9 месяцев войны нанесла 16 тысяч ракетных ударов, 97% из которых – по гражданским объектам.

С 10 октября оккупанты массированно обстреливают энергетическую инфраструктуру Украины. Разведка считает, что таким образом оккупанты хотят оставить украинцев без тепла и электричества во время сильных морозов.

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