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Россия бросает на боевые задачи военных с ВИЧ: в разведке обнародовали перехват
Российское командование продолжает вовлекать в боевые задачи военнослужащих с тяжелыми заболеваниями. В одном из перехватов кафир рассказал, что его признали непригодным к службе из-за ВИЧ, однако он остался в армии.
Российская армия привлекает к боевым задачам военнослужащих по ВИЧ , даже если военно-врачебная комиссия признала их непригодными к службе.
Об этом свидетельствует новый перехват, обнародованный украинской военной разведкой .
Речь идет о военнослужащем 1-й отдельной мотострелковой бригаде русской армии, воюющей на Покровском направлении. По данным разведки, еще в феврале ВЛК сочла его непригодным к службе из-за ВИЧ-инфекции.
В перехваченном разговоре россиянин жалуется, что не дождался окончательного оформления решения ВЛК, а впоследствии его записали как самовольно покинувший часть.
В то же время, командование, несмотря на медицинские документы, продолжило привлекать его к выполнению боевых задач.
В разведке подчеркивают, что такая практика свидетельствует о серьезных проблемах с личным составом в российской армии и пренебрежении состоянием здоровья военных.
Раньше мы писали о правде и мифах о ВИЧ/СПИДе .