Россия бросает на боевые задачи военных с ВИЧ: в разведке обнародовали перехват

ВИЧ и СПИД / © pixabay.com

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Российская армия привлекает к боевым задачам военнослужащих по ВИЧ , даже если военно-врачебная комиссия признала их непригодными к службе.

Об этом свидетельствует новый перехват, обнародованный украинской военной разведкой .

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Речь идет о военнослужащем 1-й отдельной мотострелковой бригаде русской армии, воюющей на Покровском направлении. По данным разведки, еще в феврале ВЛК сочла его непригодным к службе из-за ВИЧ-инфекции.

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В перехваченном разговоре россиянин жалуется, что не дождался окончательного оформления решения ВЛК, а впоследствии его записали как самовольно покинувший часть.

В то же время, командование, несмотря на медицинские документы, продолжило привлекать его к выполнению боевых задач.

В разведке подчеркивают, что такая практика свидетельствует о серьезных проблемах с личным составом в российской армии и пренебрежении состоянием здоровья военных.

Раньше мы писали о правде и мифах о ВИЧ/СПИДе .

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