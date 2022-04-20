Россия бросает на войну против Украины солдат-срочников: они ищут способы убежать

Россия бросает на войну против Украины солдат-срочников, которые жалуются родным на интенсивные боевые действия и пытаются бежать из армии государства-оккупанта.
В СБУ отметили, что украинские защитники нанесли такие потери российским оккупантам, что те не могут продолжать войну без привлечения солдат-срочников.
Об этом говорится в перехваченном СБУ разговоре оккупанта со своей матерью.
Оккупант рассказывает свои матери, что срочники перепуганы и пытаются убежать от войны. Сам захватчик тоже хочет избежать боевых действий и жалуется, что "прокуратура России гнила".
"Видимо, российским родителям особенно "непонятно", как их дети воюют в Украине, если Кремль официально несколько раз подчеркивал, что их там нет", — говорится в сообщении от СБУ.
Напомним, в среду, 20 апреля, в Мариуполе будет работать гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения.
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