Россия бросает на захват Бахмута все силы, но не может окружить город - Маляр

Руководство агрессоров все еще требует от своих военных выйти на административные границы Донецкой области до конца года

Российские агрессоры направили свои основные силы на захват Бахмута, однако все попытки врага окружить город оказались тщетными.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анны Маляр в эфире единого телемарафона.

Маляр отметила, что оккупанты не могут удержать позиции, которые они захватили в Украине, поэтому концентрируют свои усилия на отдельных участках фронта.

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"Но вы видите насколько мужественно держится Бахмут, насколько наши воины наносят урон врагу и он просто не может продвигаться дальше. Там было незначительное продвижение, но вытеснили и на сегодняшний день враг пытается окружить город, и у него это не получается", — отметила Маляр.

Вместе с тем чиновница отметила, что, несмотря на все провалы, руководство оккупантов все еще ставит перед своими войсками задачу выхода на административные границы Донецкой области до конца 2022 года.

Напомним, ранее военный эксперт Михаил Самусь заявлял, что армия России хочет принять оперативную паузу на фронте, чтобы подготовить резервы для новой операции.

Кроме того, мы ранее информировали, что разведка Великобритании оценила шансы России увеличить армию до 1,5 млн человек.

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