Россия бьет по Украине ракетами Х-101 "с конвейера": эксперт рассказал, что это значит

Россия вынуждена выпускать по Украине ракеты Х-101 с коротким интервалом между датами изготовления, что, по мнению эксперта, свидетельствует об истощении запасов этого оружия.

Россия использует дозвуковые ракеты типа Х-101 с коротким интервалом изготовления, что свидетельствует об уменьшении запаса этих ракет.

Об этом рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо".

"Удалось найти неразорванную боевую часть одной сбитой Х-101. И получается, что эта ракета была изготовлена в конце 2023 года. Из этого следует, что как раз дозвуковые ракеты воздушного базирования Х-101 в РФ везут "с конвейера". Однако это не выглядит так, что россияне стоят на заводе "Радуга" и пашут хоть одну-две ракеты под очередной массированный обстрел", - прокомментировал эксперт.

По его словам, эти ракеты россияне обычно сдают партиями, и выполнение производственных планов идет к концу месяца, поэтому буквально свежие ракеты у них могут сейчас уходить с завода на аэродром, а заранее изготовленные успели на складах полежать.

"Но со всем тем тот факт, что у россиян пошли ракеты с таким коротким интервалом, то есть месяц-два после изготовления, показывает, что, во-первых, определенный запас ракет воздушного базирования у них уменьшается, но только дозвуковые ракеты типа Х-101. А во-вторых, что у них есть определенные нюансы с качеством комплектующих, которые они используют. Надо еще сделать оговорку, что любые данные, озвучиваемые по любой ракете, актуальны на данный момент, но со временем могут усложниться", — заметил Иван Киричевский.

Напомним, утром 23 января армия РФ нанесла ракетную атаку по Украине. Под удар попали Киев, Харьков и Павлоград.

Саперы Мобильного спасательного центра ГСЧС Украины при ликвидации последствий обстрела столицы в Святошинском районе Киева обнаружили боевую часть российской ракеты и изъяли ее.

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