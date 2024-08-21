Россия бросает на защиту Курщины "космические войска": британская разведка о том, насколько это губительно для РФ

Москва привлекает специалистов для защиты Курской области, но эффективность их использования сомнительна.

Москва пытается защитить Курскую область от возможного украинского наступления, привлекая специалистов из других военных подразделений. Однако использование таких специалистов в качестве пехоты может оказаться неэффективным.

Об этом пишет британская разведка.

Согласно информации российского расследования "Важные истории", одним из подразделений, развернутых для обороны Курской области, стал специализированный мотострелковый полк, сформированный из личного состава Воздушно-космических сил (ВКС) России. Этот полк был сформирован в мае 2024 года и подчиняется группировке войск России "Север".

В состав этого мотострелкового полка входят военные, ранее занимавшие специальные должности, такие как операторы радиолокационных систем раннего предупреждения и специалисты по тяжелым бомбардировщикам дальней авиации. Отвлечение таких специалистов на задачи, для которых они не предназначены, свидетельствует о значительной нехватке личного состава в армии России.

По данным британской разведки, использование этих специалистов в качестве пехоты может снизить способность России защищать Курскую область и восстанавливать контроль над утраченными территориями. Россия продолжает создавать новые подразделения и набирать больше военных для поддержки своей стратегии массовой изнурительной войны против Украины.

Потери, которые несет российская армия, вынуждают её постоянно пополнять личный состав на передовой. Это, по словам британского Минобороны, почти наверняка будет ограничивать способность России формировать подразделения с более высоким потенциалом, что может отрицательно повлиять на общую эффективность ее военных действий.

Напомним, по оценкам Пентагона, Украине и России сейчас не хватает военных ресурсов для проведения масштабных наступательных операций.

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