Россия бросает все силы на штурм Константиновки: в 100-й бригаде рассказали, как ВСУ сдерживают врага

Константиновка / © Associated Press

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Украинские защитники продолжают сдерживать российское наступление на Константиновку Донецкой области, где продолжаются ожесточенные уличные бои. оккупанты пытаются захватить город, бросая на штурм значительные силы. Тем не менее, украинские воины удерживают позиции и не дают противнику продвинуться.

О ситуации на передовой в эфире «Общественное Студия» рассказал пресс-офицер 100-й отдельной механизированной бригады Сергей Хоминский, сообщает «Общественное».

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Бои за Константиновку: почему Россия пытается захватить город

По словам представителя 100-й ОМБр, российские оккупанты «бросают все имеющиеся силы и средства», чтобы любой ценой захватить населенный пункт. По мнению военного, без оккупации Константиновки дальнейшие планы Кремля по захвату остальной Донбасса будет сложно реализовать.

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«Константиновка имеет огромное стратегическое значение. Без оккупации этого испокон веков украинского города, дальнейшее воплощение в жизнь маниакальных планов кремлевского отброса относительно полной оккупации испокон веков украинской Донетчины в принципе быть не может. Поэтому они бросают все имеющиеся силы, средства на то, чтобы добиться успеха в Константиновке. Им это не удается, и оттуда и возникают странные их предложения, к которым мы должны относиться соответственно», — подчеркнул Сергей Хоминский.

Несмотря на постоянные штурмы, украинские бойцы удерживают позиции и наносят противнику потери. В частности, по данным бригады, только в октябре ее артиллеристы уничтожили более 600 враждебных целей с помощью пушек.

Уличные бои в Константиновке: как осенняя погода влияет на ситуацию на фронте

На ход боевых действий в районе города влияют погодные условия и смена времени года. Из-за опадания листьев возможности для маскировки и передвижения меняются как для украинских защитников, так и для российских военных.

«В Константиновке идут уличные бои. Погода всегда влияет на ход событий на поле боя. Надо говорить, что как в футбол играет две команды, так и на поле находятся две стороны. Погодные условия создают и определенные возможности и определенные вызовы. „Зеленка“ как таковая постепенно и окончательно исчезает, есть определенные вызовы по маскировке, передвижению. Но в то же время это вещи, которые касаются обеих сторон. И здесь уже вопрос, кто лучше использует это. Конечно, лучше используем мы, потому что мы на своей земле, потому что правда на нашей стороне, мы умнее и способнее», — отметил пресс-офицер.

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Логистика ВСУ под обстрелами: как обеспечивают позиции в Константиновке

Несмотря на постоянные российские обстрелы, Силы обороны продолжают снабжать подразделения в Константиновке всем необходимым. Логистические маршруты к позициям значительно усложнены, поэтому каждую миссию тщательно планируют, выбирая более безопасные пути и средства доставки.

«Логистика с позициями в Константиновке усложнена. Планируются специальные логистические миссии, продумываются пути, находятся силы и средства и логистика осуществляется. Ребятам на позиции доставляют самые необходимые вещи: боекомплект, еда, вода, медикаменты, теплые вещи», — рассказал военный.

По его словам, для доставки грузов используются несколько способов. Сначала их могут доставлять бронированными автомобилями в определенные точки, а затем привлекать наземные роботизированные комплексы и тяжелые дроны-бомберы. В критических случаях, например, когда раненному или больному бойцу срочно требуются конкретные медикаменты, их могут доставить непосредственно на позицию небольшими FPV-дронами.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин предложил провести в Константиновке Донецкой области так называемую «гуманитарную миссию» с участием представителей Украины, России и международных организаций. В Офисе президента Украины отреагировали на эту инициативу, отметив, что Москва может использовать ее для достижения собственных военных целей.

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В частности, в ОП предположили, что под видом гуманитарной миссии русские войска могут попытаться завести в город военную технику и провести ротацию личного состава. Президент Владимир Зеленский также пояснил, что, по его мнению, настоящая цель такого предложения — добиться оккупации Константиновки, а затем продвинуться в Краматорск и Славянск.

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