Россия бросила на передовую как "пушечное мясо" до 2 тыс. "мобиков" на Херсонщину

Российская Федерация не жалеет своих людей и недавно мобилизованных, не прошедших боевой подготовки, бросила на передовую в Херсонской области.

Об этом говорится в своде ОК "Юг".

"Обстановка на южнобукском направлении в операционной зоне наших группировок войск напряженная, но контролируемая. Противник ведет оборонительные действия, пытаясь удержать занятые рубежи, в то же время достаточно активно переправляет технику, вооружение и даже подразделения с правого берега Днепра на левый", — отметил спикер ОК. Юг" Владислав Назаров.

Он рассказал, что на передовую для пополнения потерь и усиления подразделений враг направил до 2 000 человек из числа мобилизованных. Тем временем российские банковские учреждения, объекты гуманитарной сферы и завезенных ранее в Херсонскую область медработников и учителей наспех вывозят в направлении временно оккупированного Крыма.

Также спикер ведомства подчеркнул, что теракт России с подрывом Каховской ГЭС может оказать значительное влияние на работу Запорожской АЭС.

"Заминирование дамбы и агрегатов Каховской ГЭС – одного из крупных энергообъектов – пытаются представить, как намерены силы обороны Украины взорвать ее. Этот теракт может оказать существенное влияние на работу ЗАЭС. Кроме того, будет полностью разрушено наполнение канала по поставкам воды в Крым. Дополнительным доказательством подготовки провокаций является то, что украинских работников оккупанты выгнали из Каховской ГЭС, оставив там только своих сотрудников", — отметил Назаров.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: что известно

По состоянию на 21 октября ВСУ удалось освободить от врага 88 населённых пунктов Херсонской области. По сравнению с 4 октября было деоккупировано 50 деревень и поселков. Об этом сообщили в офисе президента.

Чтобы прикрыть будущее отступление, российские войска заминировали и могут взорвать Каховскую ГЭС, проинформировал украинский президент Владимир Зеленский. Подтопление после подрыва дамбы захватчики используют как прикрытие для отступления из Херсона. Из-за техногенной катастрофы, которая может произойти в случае подрыва дамбы, Киев требует немедленно направить на Каховскую ГЭС международную миссию наблюдателей

Российские войска в Херсонской области рискуют попасть в котел – именно с этим связано их отступление с правого берега Днепра, пояснил военный эксперт Сергей Грабский.

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