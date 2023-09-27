Россия бросила на поле боя в Украину новую армию – западная разведка

Новая армия разворачивается по частям для усиления растянутой линии.
Россия задействовала на фронте новую 25-ю общевойсковую армию. Формирование начало движение на Украине с конца августа 2023 года.
Об этом сообщает Министерство обороны со ссылкой на разведку.
Согласно информации западных разведчиков, 25-я армия состоит из 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады. Они воюют на участке западнее Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Луганской областями.
"С начала вторжения Россия лишь редко сохраняла незадействованную группировку, которая потенциально могла бы стать основой нового большого наступательного удара. Учитывая, что 25-я армия разворачивается частями для усиления растянутой линии, новое российское наступление в ближайшие недели маловероятно", — отмечают в сводке.
Напомним, по данным утреннего возведения Генштаба, ВСУ отразили ряд вражеских атак и продолжают наступление на нескольких направлениях.
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