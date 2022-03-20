Россия бросила туда все силы: в МВД сообщили, где сейчас из-за нападения оккупантов самая сложная ситуация

Россия бросила туда все силы: в МВД сообщили, где сейчас из-за нападения оккупантов самая сложная ситуация

Украина, несмотря на попытки россиян захватить Мариуполь, мужественно защищается.

В Мариуполе, где ведутся активные бои с российскими оккупантами, сейчас самая сложная ситуация в Украине. Россия бросила все военные средства, чтобы разрушить Мариуполь, но украинские защитники героически обороняют город и отбивают атаку российских захватчиков.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире украинского телемарафона, который транслируется в том числе и на 1+1.

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"Традиционно самой сложной остается ситуация в Мариуполе и на востоке страны. В Мариуполе очень мужественно защищается полк Азов, морпехи, территориальная оборона. Россияне бросили все, что у них было, чтобы что-то сделать с этим городом, который три недели стоит, несмотря на варварские действия России", — рассказал Денисенко.

Напомним, российские оккупанты силой вывозят жителей из Мариуполя в РФ.

Как сообщалось, в Мариуполь на войну завезли чеченцев с низким уровнем специальной подготовки.

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