Россия бросила туда все силы: в МВД сообщили, где сейчас из-за нападения оккупантов самая сложная ситуация

Украина, несмотря на попытки россиян захватить Мариуполь, мужественно защищается.
В Мариуполе, где ведутся активные бои с российскими оккупантами, сейчас самая сложная ситуация в Украине. Россия бросила все военные средства, чтобы разрушить Мариуполь, но украинские защитники героически обороняют город и отбивают атаку российских захватчиков.
Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире украинского телемарафона, который транслируется в том числе и на 1+1.
"Традиционно самой сложной остается ситуация в Мариуполе и на востоке страны. В Мариуполе очень мужественно защищается полк Азов, морпехи, территориальная оборона. Россияне бросили все, что у них было, чтобы что-то сделать с этим городом, который три недели стоит, несмотря на варварские действия России", — рассказал Денисенко.
Напомним, российские оккупанты силой вывозят жителей из Мариуполя в РФ.
Как сообщалось, в Мариуполь на войну завезли чеченцев с низким уровнем специальной подготовки.
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