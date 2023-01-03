"Россия бросила в войну все, что могла": Волкер рассказал, способна ли Москва ответить на поставки Patriot

По его словам, мир должен помогать Украине оружием.
Агрессорке Россия нечем отвечать на поле боя на поставку современного западного вооружения ВСУ, в частности системы Patriot. Москва бросила войну против Украины все, что могла.
Такое мнение высказал в интервью Эспрессо бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.
"Я считаю, что Россия уже бросила в эту войну все, что могла: призывников, узников, всю свою военную технику, иранскую военную технику. Я не уверен, что им осталось что-то еще бросать", — подчеркнул он.
По мнению Волкера, Россия не сможет как-то отреагировать на передачу Украине Patriot.
"Единственное, что они могут сделать для эскалации, это применить ядерное и биологическое оружие, которое, как они знают, уничтожит их самих… Кажется, они не собираются этого делать. С обычными средствами они не способны сделать больше", — отметил он.
Волкел отрицает заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Москва изучает оружие, которое Запад предоставляет Украине, и найдет чем ответить. По словам дипломата, хотя бы так в Кремле пытаются прекратить поставки вооружения.
"Но на самом деле мы должны отдавать Украине все, что можем, чтобы она как можно скорее выиграла эту войну", — убежден эксспецпредставитель Госдепа.
Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба говорит, что для Вооруженных сил Украины сейчас наиболее необходимы гаубицы, а не танки. Также армия нуждается в тяжелом вооружении, чтобы противостоять оккупантам на фронте.
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