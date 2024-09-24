Россия бросила все рода войск и все виды вооружения: в 72-й бригаде им. Черных Запорожцев рассказали о боях в Угледаре

Российские войска предпринимают по 2-3 попытки в день зайти в Угледар.

Российские оккупанты продолжают штурмовать Угледар Донецкой области.

О ситуации в городе рассказал в эфире "Суспільного" командир мотопехотной "Залізної роти" 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев с псевдонимом Оскар.

"Стабильно напряженная ситуация продолжается. Враг продолжает постоянно штурмовые действия, пытаясь продвинуться на разных участках фронта. Пытается по разным направлениям. Как только находит возможность продвинуться, он туда начинает стягивать свои ударные подразделения", – сказал он.

Военный добавил, что в основном оккупанты используют для этого технику. С ее помощью враг пытается заехать на позиции и бросить десант для дальнейшего штурма.

"Наши бойцы противодействуют этому, максимально уничтожая врага и блокируя его такие действия. Но постоянно происходят штурмовые действия. Используется все. И забрасываются КАБы, и используется бронетехника, которая забрасывает пехоту. Фактически она (техника – ред.) у врага одноразовая. Потому что каждая бронетехника, которая подъезжает к нашим позициям, она преимущественно сжигается", – добавил защитник.

По словам Оскара, штурмы с использованием пехоты и техники россияне проводят каждый день.

"Также есть и обстрелы ствольной артиллерией, из миномета, также и КАБами. Также враг освоил FPV и сбросы тоже пытается использовать. Сейчас используются все рода войск, которые только есть – они брошены на это направление", – добавил боец.

Напомним, издание Forbes сообщило, что 72-я механизированная бригада ВСУ, которая защищает Угледар, рискует попасть в окружение. Россияне продолжают продвигаться к северу от города.

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