Россия будет атаковать маршруты, которыми перевозят вооружение ВСУ — Пентагон

В США считают, что Россия будет атаковать маршруты, по которым перевозят вооружение для Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил представитель Пентагона, пишет CNN.

По его словам, россияне могут попытаться разрушить мосты, дороги, рейсы, которыми в страну доставляют оружие и боеприпасы. Раньше они не часто наносили удары по таким целям.

В Пентагоне уверены, что таким образом россияне ничего не достигнут из-за объема помощи.

Кроме того, США и НАТО оценили, что украинские силы очень эффективно использовали уже направленное вооружение против ВС РФ, подчеркнули в Пентагоне.

Напомним, США планируют предоставить еще один пакет военной помощи Украине на сумму 800 млн. долларов.

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