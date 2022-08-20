"Россия будет платить за все": у Зеленского отреагировали на ракетный удар по Вознесенску

Россия ответит за ракетную атаку на Вознесенск 20 августа, в результате которой ранения получили мирные жители, среди которых четверо – дети.
Задача Украины – сделать так, чтобы за военные преступления отвечали и последующие поколения россиян.
Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал в Сети.
"Вознесенск. Страна-террорист под названием россия ударила по жилому дому. Сейчас известно о раненых, среди которых есть дети. Трусы и преступники, которые не способны воевать с армией, а умеют делать это только с мирным населением. Те, кто отдает приказы и выполняет их, будут нам известны", – говорится в заявлении Ермака.
Он подчеркнул, что все будут отвечать за эти преступления.
"Наша задача – сделать так, чтобы отвечали не только нынешние поколения россиян, но их дети и внуки. россия будет платить за все", – заверил глава ОП.
Напомним, 20 августа российские войска нанесли ракетный удар по городу Вознесенск в Николаевской области, попав в жилой дом и частный сектор. Сейчас известно о девяти раненых мирных жителях, среди которых четверо – дети в тяжелом состоянии.
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