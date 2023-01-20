Россия будет представлять угрозу даже после поражения в Украине — НАТО

Россия может представлять угрозу миру и безопасности даже после того, как проигрывает войну против Украины.

Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.

Бауэр отметил, что, несмотря на поражение в Украине, в НАТО считают, что Россия может стремиться восстановить свой военный потенциал, чем будет представлять опасность.

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"Каким бы ни был результат войны, россияне, скорее всего, будут иметь подобные амбиции... поэтому угроза не исчезает. Общее убеждение состоит в том, что россияне восстановят то, что они имели, они также сделают выводы из этого конфликта и будут пытаться улучшить это"., что у них было", — сказал Бауэр.

Также он отметил, что аналитикам Североатлантического альянса нужно время, чтобы определить, сколько времени потребуется России для восстановления военного потенциала.

Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Европейцы прекрасно знают, что может произойти, если пытаться постоянно умиротворить агрессора, поэтому страны Европы должны оставаться объединенными в противостоянии российской агрессии в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что самые близкие соратники диктатора Путина все чаще признают в публичных заявлениях, что Россия может проиграть на поле боя.

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