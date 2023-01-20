Россия будет представлять угрозу даже после поражения в Украине — НАТО

Россия может стремиться восстановить свой военный потенциал после поражения в войне
Россия может представлять угрозу миру и безопасности даже после того, как проигрывает войну против Украины.
Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.
Бауэр отметил, что, несмотря на поражение в Украине, в НАТО считают, что Россия может стремиться восстановить свой военный потенциал, чем будет представлять опасность.
"Каким бы ни был результат войны, россияне, скорее всего, будут иметь подобные амбиции... поэтому угроза не исчезает. Общее убеждение состоит в том, что россияне восстановят то, что они имели, они также сделают выводы из этого конфликта и будут пытаться улучшить это"., что у них было", — сказал Бауэр.
Также он отметил, что аналитикам Североатлантического альянса нужно время, чтобы определить, сколько времени потребуется России для восстановления военного потенциала.
Напомним, ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Европейцы прекрасно знают, что может произойти, если пытаться постоянно умиротворить агрессора, поэтому страны Европы должны оставаться объединенными в противостоянии российской агрессии в Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что самые близкие соратники диктатора Путина все чаще признают в публичных заявлениях, что Россия может проиграть на поле боя.
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