Россия будет пытаться перехватить инициативу в войне следующие полгода — ISW

Россия не смогла достичь целей, поставленных перед началом вторжения, поэтому будет менять тактику

Кремль в последующие полгода попытается перехватить инициативу в войне в Украине и готовится применить "решительные стратегические действия".

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что почти год войны Россия не смогла достичь целей, которые были поставлены перед началом вторжения. Российские войска не смогли оккупировать Киев, Луганскую и Донецкую области, а также удержать Херсон.

Ракетный террор, который продолжает Россия, не дает ожидаемых в Кремле результатов, украинское общество не было деморализовано.

Одна российская диктатор Владимир Путин не желает отказываться от своих целей, поэтому меняет фундаментальные аспекты ведения войны.

Да, Россия активизирует усилия по созданию как краткосрочных, так и долгосрочных сил.

Также российские военные сохраняют мобилизованный персонал для будущего использования – это отклонение от первоначального подхода Кремля, когда осенью 2022 на фронт отправлялись неподготовленные мобилизованные.

Россия желает вернуть свою оборонно-промышленную базу.

Кроме того, Кремль ужесточает российское информационное пространство для поддержки войны.

Напомним, ранее президент военно-гражданского союза "Боевое Братство Украины" Павел Жебривский заявил, что российские оккупанты могут начать новое масштабное наступление, не дожидаясь весны.

Также мы информировали, что Россия продолжает перебрасывать свою авиацию в Беларусь.

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