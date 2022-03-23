Россия будет силой подавлять протесты украинцев на оккупированных территориях – британская разведка

Россия будет силой подавлять протесты украинцев на оккупированных территориях – британская разведка

Усилия России покорить население, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных, прокремлевских лидеров, провалились.

Российские оккупанты попытаются силой подавить протесты мирного населения на захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

Британское Минобороны обратило внимание, что украинское мирное население в оккупированных Россией городах продолжает протестовать против захватчиков.

"Усилия России покорить население, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных, прокремлевских лидеров, пока провалились", — говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, ответит за свои неудачи насильственными мерами и попытается подавить сопротивление украинского населения.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отреагировал на убийство российскими оккупантами 96-летнего Бориса Романченко – узника немецких концлагерей.

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