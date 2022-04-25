Россия частично блокирует Харьков и разрушает город артиллерией – Генштаб

Идет частичное блокирование российскими войсками Харькова.

Враг продолжает разрушать город и поражать позиции защитников области с применением авиации и артиллерии.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 25 апреля.

"В районе города Изюм враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка – Заводы и Дибровно – Курулько. Проводит мероприятия логистического обеспечения группировки оккупантов", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 25 апреля Генштаб обновил данные о потерях оккупантов. ВСУ уничтожили около 22 тысяч личного состава и более 180 самолетов.

В Харьковской области враг нанес удары по Чугуеву и Золочеву, ожесточенные бои продолжаются на Изюмщине

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