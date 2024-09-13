Россия чем угодно пытается защитить Крымский мост от украинских дронов: появились фото

Россия ужесточает защиту Крымского моста. Оккупанты устанавливают новые меры против дронов и ракет.

Российские оккупанты продолжают усиливать защиту Крымского моста от возможных атак дронов и ракет. Для этого устанавливаются новые системы обороны, включая металлические изгороди, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и другие средства защиты.

Об этом пишет "Крым.Реалии".

Так, вдоль южной стороны Крымского моста были установлены наблюдательные пункты, пулеметные "гнезда" и позиции для противовоздушной обороны (ПВО), защищенные маскировочными сетками. Кроме того, на противоположной стороне острова установлена линия металлических ограждений, напоминающих тетраэдры. Эти конструкции, вероятно, используются как ложные цели для украинских ракет и дронов.

Особое внимание Россия уделяет усилению работы систем радиоэлектронной борьбы. Системы РЭБ направлены на противодействие электронным сигналам украинских дронов и ракет, делая их менее эффективными или полностью выводя из строя. Металлические конструкции также помогают сбивать с толку системы наведения высокоточных украинских ракет.

Россия пытается защитить Крымский мост от украинских дронов / Фото: Крым.Реалии

Россия пытается защитить Крымский мост от украинских дронов / Фото: Крым.Реалии

Россия пытается защитить Крымский мост от украинских дронов / Фото: Крым.Реалии

Напомним, ранее Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал фотографии, на которых видно размещение зенитно-ракетного пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1" непосредственно на Керченском мосту. Это выставочный образец российского оружия.

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