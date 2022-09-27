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Россия четырьмя ракетами обстреляла Харьков: в некоторых районах города нет электричества

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Россия четырьмя ракетами обстреляла Харьков: в некоторых районах города нет электричества

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Во вторник, 27 сентября, Россия ракетами в очередной раз обстреляла Харьков.

В Харькове зафиксировали четыре "прилета", в некоторых районах города отсутствует электроснабжение.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Ударили по Холодногорскому району, по предварительной информации поврежден инфраструктурный объект. В некоторых районах города нет света. Информация о пострадавших уточняется. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома харьковчан", — сообщил Игорь Терехов.

Напомним, в Харькове и Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

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