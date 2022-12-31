Россия чувствует нехватку высокоточных ракет, поэтому все чаще использует иранские дроны – ISW

Российская армия использует большое количество ударных дронов для атак на украинскую инфраструктуру из-за нехватки высокоточных ракет.

Такое мнение высказали аналитики американского Института по изучению войны (ISW).

Эксперты заявили, что последняя атака дронами-камикадзе типа Shahed-131 и 136 была совершена 29 декабря, когда россияне выпустили 23 беспилотника.

Всего за последние два дня оккупанты использовали 39 дронов, еще 30 были выпущены в период с 13 по 19 декабря.

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"Увеличение темпов атак может свидетельствовать о том, что российские силы накопили больше дронов после трехнедельного периода (17 ноября — 7 декабря) их неиспользования, или что РФ получила или ожидает получить новую партию беспилотников из Ирана", — отмечают специалисты.

Аналитики считают, что российские агрессоры начали использовать большое количество дронов-камикадзе, чтобы поддерживать темп борьбы с украинской критической инфраструктурой, поскольку уже испытывают серьезную нехватку высокоточных ракет.

"Украинская противовоздушная оборона недавно доказала свою высокую эффективность в уничтожении "Шахедов". Однако россияне, вероятно, будут продолжать использовать увеличенное количество этих систем для атак на гражданские объекты в своей ошибочной попытке принудить Киев к переговорам", — подытожили аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси заметили группу иранских инструкторов, обучающих российских военных и координирующих запуск дронов-камикадзе типа "Shahed".

Кроме того, мы ранее информировали, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что немецкая система ПВО IRIS-T показывает поразительные результаты своей работы в небе над Киевщиной.

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