Россия дальше перекидывает резервы: Данилов заявил, что большое наступление на Донбассе еще не началось

Россия дальше перекидывает резервы: Данилов заявил, что большое наступление на Донбассе еще не началось

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что большое наступление российских войск на Донбассе еще не началось, армия РФ продолжает перекидывать туда свои резервы.

В то же время в Харьковской, Донецкой и Луганской областях начались бои по всем линиям фронта.

Об этом Данилов рассказал в эфире Радио НВ 20 апреля.

"Но это была их (россиян – ред.) попытка испытать на прочность наши Вооруженные силы. Попытка была неудачна. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление – это вопрос времени", – сказал секретарь СНБО.

Он также отметил, что битва за Донбасс может быть далеко не последней.

"Впереди может быть еще много разных вещей", – сказал Данилов.

Он также сообщил, что Россия может стягивать войска еще в течение двух-четырех недель.

Напомним, 20 апреля в Пентагоне сообщили, что Россия добавила в Украине 17 батальонных тактических групп за прошедшую неделю и еще четыре – только за последние 24 часа. Всего на территории Украины сейчас находятся 82 российских БТГ.

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