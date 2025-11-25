Россия "давит" на Украину из-за мирных переговоров: майор ВСУ раскрыл истинную причину ночной атаки

Последствия обстрела Киевщины 25 ноября

В ночь на 25 ноября 2025 года Россия нанесла массированный удар по Киеву, использовав ракеты и беспилотники. В результате атаки пострадали и разрушения гражданской инфраструктуры.

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук объяснил "24 Каналу", что последние атаки связаны с давлением на Украину из-за обсуждения мирного плана.

"Россия активизировала использование беспилотников и ракет, чтобы оказывать психологическое давление на украинское общество и военно-политическое руководство", - отметил Ткачук.

Он добавил, что Кремль сочетает физические действия с информационным влиянием, пытаясь вынудить Украину согласиться на мирное соглашение на выгодных для России условиях. Такие гибридные методы включают распространение нарратива о "срочной капитуляции", чтобы якобы облегчить зимний период.

По словам Ткачука, каждая операция оккупантов носит комплексный характер: физические атаки подкрепляются информационным давлением и пропагандой. Цель – дестабилизировать ситуацию внутри Украины и заставить государство пойти на уступки.

Напомним, в ночь на 25 ноября РФ обстреляла Киев и область, повреждены жилые и гражданские объекты.

Напомним, в результате массированной ночной атаки России на Киевскую область больше всего пострадала Белая Церковь: там поврежден четырехэтажный жилой дом. Из здания эвакуировано 46 человек. Городской совет сообщил о двух погибших и восьми раненых, среди которых 14-летняя девочка.