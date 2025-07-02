Россия давит с двух сторон: Кремль пытается получить преимущество к осеннему затишью

Вооруженные силы Украины.

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Москва активизировала наступательные действия сразу в двух направлениях в Украине, заставляя Киев рассредоточивать свои силы и резервы. В центре российского внимания — стратегически важный Покровск и северо-восток Сумской области. Обе стороны пытаются укрепить свои позиции до наступления осени, традиционно замедляющей ход боевых действий.

Об этом пишет Yahoo News.

По оценкам аналитиков и военных командиров, Кремль стремится получить больше территориальных достижений, прежде чем согласиться на прекращение огня. В свою очередь, Украина пытается сдерживать наступление и нанести России потери, чтобы создать более выгодные условия для предстоящих переговоров.

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На востоке главной целью россиян остается Покровск – ключевой логистический центр. Его увлечение стало бы значительной победой, позволив России усилить контроль над Донбасом. Бои уже вышли на границу с Днепропетровской областью, открывая потенциальный путь расширения конфликта на еще один украинский регион.

Чтобы умерить врага, украинские силы проводят активные действия на другом фронте — в Сумской области. Здесь защитники пытаются удержать русские войска, не давая им возможности опрокинуть подкрепление к востоку.

"Оптимальный сценарий для Украины – остановить российское наступление на Донбассе. Это создаст основу для переговоров", – отмечает военный историк Сергей Радченко. По его словам, осенью Москва может быть более склонна обсуждать прекращение огня, когда станет очевидным масштаб ее потерь и достижений.

В то же время президент Владимир Зеленский ожидает решений администрации Трампа об усилении санкций против России и возможной поддержке европейской идеи создания силы сдерживания. США уже приостановили некоторые поставки оружия, ссылаясь на риски истощения собственных запасов.

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Сумщина: изнурительный сдерживающий фронт

На северо-востоке Украины российская армия усилила удары — речь идет о постоянных обстрелах авиабомбами, атаках FPV-дронами и штурмах малыми пехотными группами. Эти действия преследуют цель истощить украинские силы и не позволить им перебросить резервы в Покровск.

С апреля украинская армия также активизировала операции в приграничных районах, в том числе провела рейды в Курскую область России. Цель – сковать до 60 000 боевиков и не дать им усилить другие участки фронта.

Однако у стратегии есть и критика. Некоторые командиры жалуются на неоправданные потери, повлекшие эти действия. Российские войска успели продвинуться на 5–7 км вглубь Сумщины, атакуя с разных точек вдоль границы.

Тем не менее, украинцы удерживают позиции. До 10 000 российских солдат заблокированы в районе Глушково на Курщине — там остается и небольшое украинское присутствие, несмотря на попытки вытеснения российско-северокорейскими силами.

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Главная цель – Донетчина

Самое масштабное противостояние идет на Донетчине. Россия стремится реализовать свою цель полный контроль над регионом. Ее войска пытаются не штурмовать Покровское направление, а окружить город, потенциально открывающий путь к вторжению в Днепропетровскую область.

Командование опасается, что такая эскалация — прежде всего в шестом регионе, где до сих пор не было боевых действий, может негативно повлиять на мораль украинцев и усилить позиции Кремля на переговорах.

Украина пока сдерживает диверсионные попытки прорыва, но в то же время страдает от острой нехватки западного вооружения.

Истощение на фронте и ставка на Трампа: Киев пытается удержать оборону и заручиться западной поддержкой

Несмотря на боевой пыл, украинское командование признает: ресурсы ограничены, и в нынешних условиях приоритетом становится удержание занимаемых позиций, а не масштабные наступательные действия. По словам заместителя командира батальона "Волки да Винчи" Алексея Махринского, недостаток личного состава и боеприпасов на фронте протяженностью более 1200 км заставляет военных экономить силы и избегать ненужного риска.

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Оборона под непрерывным наблюдением вражеских дронов усложняет даже базовую логистику. Ротация подразделений превратилась в опасную операцию, так что солдаты неделями остаются на передовых позициях, получая снаряжение и припасы с помощью дронов.

По оценке Андрея Назеренко, командира подразделения БПЛА 72-й бригады, Россия не стремится к немедленному прорыву, а хочет добиться политического превосходства перед возможными переговорами. "Их цель - зайти в Днепропетровскую область и иметь выгодную позицию, если начнутся переговоры между Зеленским и Путиным", - отметил он. "И они уже близки к тому, чтобы этого достичь".

Поддержит ли Трамп?

На фоне истощения фронта и неопределенности с вооружением Украина ожидает конкретных сигналов от президента США Дональда Трампа. Зеленский надеется, что американский лидер выйдет за рамки предыдущих амбивалентных заявлений и подтвердит курс в поддержку Украины — не только политически, но и военно.

На прошлой неделе Трамп и Зеленский обсудили оборонное партнерство на саммите НАТО, включая потенциальную передачу систем Patriot, закупленных при поддержке европейских партнеров. Однако Пентагон до сих пор не уточнил, какое именно вооружение было задержано в рамках пересмотра американских резервов.

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Кроме оружия, Киев ожидает от США более жестких санкций против российской энергетики и финансов — секторов, продолжающих финансировать военную машину Кремля. Зеленский настаивает на установлении потолка цен на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель — намного ниже нынешних показателей.

ЕС поддерживает санкционный курс, но признание эффективности сдержанно. Спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что давление должно продолжаться, хотя надежда на переговоры с Россией выглядит иллюзорной. "Если Москва изменит поведение – мы можем говорить о прекращении огня. Но сейчас она этого не хочет", – сказал он.

Альтернатива НАТО: иностранные войска в Украине?

Европейские союзники Киева также ожидают решения Трампа об идее, активно обсуждаемой в Брюсселе — размещении иностранного военного контингента в Украине после прекращения огня. Такой подход мог бы стать своеобразной гарантией безопасности, если полноценное членство Украины в НАТО будет оставаться отложенным.

Условное одобрение США этого плана могло бы изменить расчеты Кремля и способствовать дипломатическому процессу на более выгодных для Украины условиях.

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