Москва намеренно доводит до упадка национальные республики и места компактного проживания коренных народов в РФ.
Не имея других альтернатив, местная молодежь спасается от нищеты подписанием контракта на службу в армии и полиции РФ.
Об этом заявил верховный старейшина эрзянского народа Сыресь Боляень, поднявши вопрос этноцида с высокой трибуны ООН, сообщает общественное движение "Идель-Урал".
Боляень публично обвинил Москву в умышленном доведении до упадка национальных республик и мест компактного проживания коренных народов в России.
"Пока мы обсуждаем мандат Форума, Кремль отправляет представителей моего и других коренных народов России уничтожать Украину. Россия не признает Декларацию ООН о правах коренных народов. А риторику о защите меньшинств использует только для захвата чужих земель. Россия давно не является федерацией, а тюрьмой народов, в которой уже девятый год содержит также миллионы граждан Украины", — отметил Боляень.
По его словам, российские захватчики убивают украинцев, но и сами несут большие потери.
Напомним, Генеральная ассамблея ООН 7 апреля исключила Россию из Совета по правам человека. Это произошло на фоне обнародования доказательств зверств, совершаемых российскими военными в Украине. За исключение РФ проголосовали 93 страны, против — 24.
Россия перед этим пригрозила, что голосование за или содержание будет рассматриваться как "недружественный жест" с последствиями для двусторонних связей. В то же время, сразу после голосования РФ заявила, что сама досрочно прекращает свои полномочия в Совете ООН по правам человека.
Ранее стало известно, что Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации ООН большинством голосов проголосовала за исключение России из организации.
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