"Россия давно приняла решение возобновить свои "голодные игры" — Кулеба о "зерновом" соглашении

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия решила приостановить соглашение о работе "зерновых коридоров" еще в сентябре.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что очередь с зерном накопилась в Черном море еще с сентября, когда Россия начала сознательно блокировать работу "зернового коридора", стремясь сорвать соглашение.
Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.
"Россия давно приняла решение возобновить свои голодные игры, и теперь пытается это оправдать. Приостановив свое участие в зерновом соглашении под фальшивым поводом взрывов в 220 километрах от зернового коридора, Россия блокирует 2 млн тонн зерна на 176 судах, которые уже находятся в море – достаточно, чтобы накормить более 7 млн человек. Россия спланировала это заранее", — говорится в сообщении.
Россия остановила действие "зернового соглашения"
В субботу, 29 октября, минобороны России заявило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов во временно оккупированном Севастополе, в результате которых были повреждены корабли Черноморского флота РФ.
В ООН отреагировали и заявили, что организация ведет переговоры с российскими официальными лицами.
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев объявил о готовности России заменить украинское зерно на мировом рынке "собственным".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение России о выходе из "зернового соглашения " было спланировано еще в прошлом месяце.
Президент США Джо Байден также осудил решение РФ приостановить свое участие в "зерновом соглашении".
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