Россия делает ставку на баллистику: аналитик раскрыл цель Кремля

Обстрел Украины

Россия меняет тактику ударов, пытаясь погрузить Украину в блекаут. Эксперт отметил, что враг постепенно увеличивает количество баллистических ракет. Атаки становятся более частыми, хотя и менее «пиковыми».

Об этом 24 Канала отметил руководитель программ безопасности Центра Глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.

Эксперт отметил, что цель врага остается неизменной — погрузить Украину в блекаут, совершая постоянные атаки дронами и ракетами. Однако меняется комплект средств поражения.

«Я бы не сказал, что там что-то меняется концептуально. Изменяется по комплекту средств. В одних ударах больше воздушной составляющей, в последующих больше Калибров. Очевидно, увеличивается количество баллистики. Постепенно, но увеличивается», — сказал он.

«Ударные пики сглаживаются»: что это значит

Павел Лакийчук объяснил, что враг атакует Украину постоянно, приводя в пример ночной удар по Днепропетровщине 8 ноября, где целями были логистика и транспортная инфраструктура.

По его мнению, характер атак меняется: вместо длинных пауз для накопления и одного массированного удара враг действует иначе.

«Вероятнее всего, эти ударные пики сглаживаются. Но сглаживаются не путём уменьшения количества средств поражения в пиковых, комбинированных ударах. А наоборот — путем увеличения количества промежуточных ударов», — подчеркнул эксперт.

Павел Лакийчук призвал не рассчитывать на то, что россияне будут ждать наступления сильных морозов для возобновления ударов по энергетике.

Они продолжают свои попытки погрузить украинцев в блекаут уже сейчас.

Напомним, по оценке полковника Романа Свитана, целью атаки было лишить Левобережье и центр Украины газа и электричества. Удар по Днепру, где дрон разрушил часть многоэтажки и погибли люди, стал элементом этого террора. Эксперт предупреждает, что столь массированные баллистические удары могут повториться.