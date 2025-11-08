- Дата публикации
Россия делает ставку на баллистику: аналитик раскрыл цель Кремля
Россия продолжает попытки погрузить Украину в блэкаут, но меняет тактику.
Россия меняет тактику ударов, пытаясь погрузить Украину в блекаут. Эксперт отметил, что враг постепенно увеличивает количество баллистических ракет. Атаки становятся более частыми, хотя и менее «пиковыми».
Об этом 24 Канала отметил руководитель программ безопасности Центра Глобалистики «Стратегия XXI» Павел Лакийчук.
Эксперт отметил, что цель врага остается неизменной — погрузить Украину в блекаут, совершая постоянные атаки дронами и ракетами. Однако меняется комплект средств поражения.
«Я бы не сказал, что там что-то меняется концептуально. Изменяется по комплекту средств. В одних ударах больше воздушной составляющей, в последующих больше Калибров. Очевидно, увеличивается количество баллистики. Постепенно, но увеличивается», — сказал он.
«Ударные пики сглаживаются»: что это значит
Павел Лакийчук объяснил, что враг атакует Украину постоянно, приводя в пример ночной удар по Днепропетровщине 8 ноября, где целями были логистика и транспортная инфраструктура.
По его мнению, характер атак меняется: вместо длинных пауз для накопления и одного массированного удара враг действует иначе.
«Вероятнее всего, эти ударные пики сглаживаются. Но сглаживаются не путём уменьшения количества средств поражения в пиковых, комбинированных ударах. А наоборот — путем увеличения количества промежуточных ударов», — подчеркнул эксперт.
Павел Лакийчук призвал не рассчитывать на то, что россияне будут ждать наступления сильных морозов для возобновления ударов по энергетике.
Они продолжают свои попытки погрузить украинцев в блекаут уже сейчас.
Напомним, по оценке полковника Романа Свитана, целью атаки было лишить Левобережье и центр Украины газа и электричества. Удар по Днепру, где дрон разрушил часть многоэтажки и погибли люди, стал элементом этого террора. Эксперт предупреждает, что столь массированные баллистические удары могут повториться.