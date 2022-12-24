Россия демонстрирует признаки подготовки наступления из Беларуси — ISW

Появление полевых госпиталей в Белоруссии в начале 2022 года было одним из индикаторов полномасштабного вторжения, поэтому нынешнее создание такого заведения насторожило экспертов.

Американские эксперты из ISW говорят, что создание полевого госпиталя в Беларуси во время совместных учений с российской армией является признаком того, что Россия может атаковать из этого направления.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

“Полевые госпитали не нужны для тренировок и могут свидетельствовать о готовности к боевым действиям. Появление полевых госпиталей в Беларуси в начале 2022 года было одним из последних индикаторов, прежде чем Россия начала свое полномасштабное вторжение”, — отметили военные эксперты.

В отчете напомнили, что в настоящее время российские и белорусские военные проводят совместные военные учения в Беларуси. Военные базы этой страны, политически и финансово зависящей от Москвы, доступны для российской армии и планирования нападений на Украину.

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Еще одним настораживающим экспертом событием является визит белорусского лидера в Москву — 26 и 27 декабря Лукашенко и Путин вновь встретятся на неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ).

Американский институт также рассматривает возможность того, что размещение российских войск в Беларуси является диверсионной тактикой для отвлечения внимания украинских сил от обороны на Донбассе. Эксперты предполагают, что Россия на самом деле может начать наступление в Луганской области на востоке Украины или в другом месте.

Глава Службы военной разведки Украины Кирилл Буданов также заявлял, что действия России в Беларуси могут быть частью дезинформационной кампании. По его словам, Украина способна защитить свою северную границу.

Напомним, в Беларуси продолжаются учения и "внезапная проверка" войск. В ходе этих мероприятий белорусские военные отрабатывают наступление.

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