"Россия демонстрирует свое отношение к вере": Зеленский рассказал о "пасхальном перемирии"

Украинский президент прокомментировал несогласие РФ прекратить огонь во время празднования одного из величайших христианских праздников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, отклонив предложение о "пасхальном перемирии", демонстрирует истинное отношение Кремля к христианской вере и "к одному из наиболее радостных и важных праздников".
Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении.
В то же время, украинский лидер призвал сограждан сохранять надежду на мир и надежду на то, что жизнь победит смерть.
"Завтра для христиан восточного обряда – страстная пятница. Самый скорбный день года. День, когда все, что можно делать в жизни, будет весить меньше, чем молитва. Кроме одного... Кроме защиты Родины. Кроме защиты товарищей в бою”, — заметил Зеленский.
Напомним, Россия ответила отказом на предложение генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша о введении в Украину "пасхального перемирия".
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