Россия держит два ракетоносителя в Черном море: военные рассказали, сколько "Калибров" есть на вооружении

Во время утренней ракетной атаки 18 февраля оккупанты выпустили четыре "Калибра" по Украине.

По состоянию на 18 февраля, Россия держит на боевом дежурстве в Черном море девять кораблей. Среди них – два ракетоносителя с восемью ракетами "Калибр".

Об этом сообщает оперативное командование "Південь".

"В Черном море корабельная группировка врага состоит из 9 кораблей, среди которых один подводный, один надводный ракетоноситель. Во время утренней ракетной атаки оккупанты выпустили четыре "Калибра", два из которых наши силы противовоздушной обороны уничтожили. Итак, общий залп в настоящее время составляет восемь ракет", – говорится в сообщении.

Ракетный удар по Украине 18 февраля

В большинстве областей Украины утром, 18 февраля, была объявлена воздушная тревога. Россия в очередной раз атаковала украинские города ракетами.

По данным ДТЭК, из-за угрозы ракетной атаки экстренные отключения света ввели в Киеве, Киевской, Одесской Днепропетровской Сумской, Черкасской Кировоградской, Херсонской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Однако впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что энергосистема возвращается к нормальной работе после превентивных отключений.

В Хмельницком прогремели два взрыва.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий рассказал, что одна ракета попала в военный объект, вторая – по гражданским застройкам.

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