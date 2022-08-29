Россия держит наготове ракетоносители с 20 "Калибрами" в Черном море

Оккупанты могут ударить по Украине с моря.
В Черном море российская армия держит в готовности к пускам ракет три ракетоносителя. Среди них два надводных корабля и подводная лодка.
Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
"Суммарное количество ракет — 20 "Калибров". Рядом — большой десантный корабль", — отметил он.
Напомним, Вооруженные силы Украины отразили штурм оккупантов на 3-х направлениях: утренняя сводка Генерального штаба по состоянию на 29 августа
Читайте также: