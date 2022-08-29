Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия держит наготове ракетоносители с 20 "Калибрами" в Черном море

Дата публикации
Просмотры
498
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия держит наготове ракетоносители с 20 "Калибрами" в Черном море

Фото: Associated Press

Оккупанты могут ударить по Украине с моря.

В Черном море российская армия держит в готовности к пускам ракет три ракетоносителя. Среди них два надводных корабля и подводная лодка.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

"Суммарное количество ракет — 20 "Калибров". Рядом — большой десантный корабль", — отметил он.

Напомним, Вооруженные силы Украины отразили штурм оккупантов на 3-х направлениях: утренняя сводка Генерального штаба по состоянию на 29 августа

Оккупанты в Донецке временно, а Украина и жизнь на Донбасс вернутся обязательно!

Оккупанты в Донецке временно, а Украина и жизнь на Донбасс вернутся обязательно!

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация