Россия держит наготове в Черном море 5 ракетоносителей с 32 "Калибрами" на борту

В Азовском и Средиземном морях РФ держит до 11 кораблей-носителей ракет "Калибр".
В Черном море на боевом дежурстве России находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 32 ракеты.
Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.
Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до шести вражеских кораблей и катеров; в Средиземном море – пять носителей крылатых ракет "Калибр".
Отмечается, что за сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: у Черному морю – 24 судна, из них четыре судна продолжило движение в направлении пролива Босфор; к Азовскому морю – 45 судов, из них 11 судов двигались из пролива Босфор.
Напомним, США советуют Украине деоккупировать Херсон и весь юг до наступления зимы.
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