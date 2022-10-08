Россия держит наготове в Черном море 5 ракетоносителей: сколько "Калибров" есть на борту

В Черном море на боевом дежурстве армии РФ находятся 5 вражеских носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 32 ракеты.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

Кроме того, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 6 вражеских кораблей и катеров.

В Средиземном море РФ держит 5 носителей крылатых ракет "Калибр".

"За сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Черному морю — 40 судов, из них 9 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор; к Азовскому морю — 31 судно, из них 9 судов двигались из пролива Босфор", — отметили в ВМС ВСУ.

инфографика/ВМС ВС Украины

Взрыв на Крымском мосту: что известно сейчас

На Крымском мосту произошел взрыв утром 8 октября, в результате которого вспыхнул пожар. По версии России, на железнодорожной части моста вроде бы загорелись семь цистерн с топливом и обрушилась часть дорожного полотна на автомобильной части моста. На многочисленных опубликованных в соцсетях фото и видео заметны обрушение автомобильной части моста и значительное повреждение железнодорожной.

Причиной взрыва мог стать грузовик, который взорвался прямо на мосту.

"Хлопок" на Крымском мосту вызвал панику на полуострове. Так, на автозаправках образовались длинные очереди. Оккупационные "власти" успокаивают, что горючего якобы достаточно, однако в Крыму уже ограничили продажу продуктов в одни руки.

Между тем, в РФ сообщают о трех погибших в результате взрыва на Крымском мосту.

Заметим, что Россия использует Крымский мост для обеспечения своих войск на юге Украины.