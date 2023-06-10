Россия держит у украинского побережья десяток кораблей: сколько на них "Калибров"

В Черном и Азовском морях находится десять вражеских судов.

По состоянию на утро 10 июня у украинского побережья нет российских ракетоносителей.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

"По состоянию на 11:00 10.06.2023: в Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей; в Азовском море — 1 вражеский корабль; в Средиземном море на боевом дежурстве находится до 7 вражеских кораблей", — говорится в сообщении.

Сколько "Калибров" держит Россия у украинского побережья / Фото: Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины

Напомним, после взрывов во временно оккупированном Бердянске россияне начали выводить корабли из порта. Оттуда забрали корабли, недавно зашедшие для похищения украинских зерновых и металлолома.

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