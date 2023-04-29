Россия держит в Черном море 14 боевых кораблей – сколько "Калибров" наготове

По состоянию на утро субботы, 29 апреля, Россия держит в Черном море 14 боевых кораблей, среди которых два носителя ракет типа " Калибр ", общий залп – 16 ракет.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Півдня" Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"Корабельная группировка несколько уменьшилась, но ракетоносители остались на месте. Если вчера на вечер их было 17, сейчас — 14, но два надводных ракетоносителя находятся на боевом дежурстве, их максимальное снаряжение может достигать 16 "Калибров". Это значит, что они готовы к пускам, но не факт, что они будут их осуществлять, поскольку помним, количество "Калибров" у них не так велико на данном этапе и восстанавливать их сложно", — пояснила Гуменюк.

Она также отметила, что погода значительно ухудшилась, на море шторм – 4-5 баллов, что мощно для Черного моря.

Напомним, Наталья Гуменюк сообщала, что контрнаступление уже совершается небольшими шагами и заключается в том, что ВСУ минимизируют мощности и возможности российских войск.

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