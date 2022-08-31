Россия держит в Черном море 3 корабля с 20 ракетами "Калибр" — ВМС

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации.
По состоянию на 31 августа в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом — 20 ракет.
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 3 кораблей и катеров; в Средиземном море – 5 носителей крылатых ракет "Калибр".
Также за сутки, в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – 30 судов, из них 8 судов двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 38 судов, из них 6 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
Напомним, Черноморский флот РФ разбит и используется только для обороны.
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