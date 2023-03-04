Россия держит в Черном море 3 ракетоносителя: сколько "Калибров" есть на бортах

В Черном море сейчас расположены три российских ракетоносителя – один надводный и два подводных.

Об этом пресс-секретарь Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, действия врага преследуют цель держать в напряжении населения и Силы обороны.

«Корабли окупантов находятся в безопасном, как они считают, районе, как можно дальше от украинских ракет, в 100 морских молях — это около 200 километров. Захватчики продолжают держать корабельную группировку достаточно большую, которая в настоящее время насчитывает 16 единиц, среди которых три ракетоносителя: одна надводная и две подводные. Туда-сюда бродит тот надводный, поэтому есть мнение, что он заходил для переснаряжения», — сказала Гуменюк.

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В Силах обороны добавили, что оккупанты стали использовать новую тактику на правобережье Херсонщины. В частности, враг стал активнее применять боевые дроны.

«Это очень опасно, потому надо быть очень внимательными. Не всегда есть возможность предупредить о такой опасности. Поэтому всех жителей правобережных пунктов предупреждаем, что враг может атаковать с неба. Надо быть внимательными и избегать скоплений людей», — предупредила Гуменюк.

Накануне спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в Military Media Center рассказала, что внутренняя ситуация в Молдове свидетельствует об имеющихся признаках гибридной войны.

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