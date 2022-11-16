Россия держит в Черном море 4 корабля с 20 ракетами "Калибр" — ОК "Юг"

Всего враг сосредоточил в Черном море одновременно 14 кораблей
Россия держит в Черном море 14 кораблей и катеров, среди которых 4 носителя, одновременно могут выпустить 20 крылатых ракет "Калибр".
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
Украинские военные сообщили, что враг сосредоточил в Черном море одновременно 14 кораблей, маневрирующих у временно оккупированного Крыма.
Среди российской корабельной группировки в Черном море присутствуют 4 носителя, снаряженные 20 крылатыми ракетами типа "Калибр".
Напомним, ранее глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что 15 ноября Россия произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны.
Кроме того, мы ранее информировали, что силы противовоздушной обороны сбили более 70 из 90 российских ракет, выпущенных по Украине.
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