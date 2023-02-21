Россия держит в Черном море 5 кораблей: в ВСУ рассказали, есть ли на вооружении "Калибры"

В общей сложности Россия держит 16 кораблей в трех морях.

По состоянию на вторник, 21 февраля, в Черном море на боевом дежурстве находятся пять российских кораблей. Носителей крылатых ракет "Калибр" среди них нет.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 5 вражеских кораблей", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Азовском море находится один вражеский корабль. В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, в ВМС ВСУ рассказали, что с февраля 2022 года разница потенциалов Черноморского флота России и Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины уменьшилась в три раза. Сейчас украинские защитники успешно сбивают ракеты и беспилотники, запускаемые РФ.

Военные также подчеркнули, что все стратегические подступы к Одесской области под контролем Военно-Морских Сил и других подразделений ВСУ.

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