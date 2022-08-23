Россия держит в Черном море четыре корабля с 28 крылатыми ракетами — ВМС

По состоянию на 23 августа в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 28 ракет.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до шести кораблей и катеров; в Средиземном море – пять носителей крылатых ракет "Калибр".

Также за сутки в интересах РФ проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили: до Азовского моря – 31 судно, из них 7 судов двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 28 судов, из них 1 судно продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, в Одесской области обезвредили мину, которую обнаружили в Черном море (видео).

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