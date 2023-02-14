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Россия держит в Черном море один ракетоноситель: сколько "Калибров" угрожает Украине

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
284
Время на прочтение
1 мин
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Россия держит в Черном море один ракетоноситель: сколько "Калибров" угрожает Украине

Фото: Associated Press

Боевые корабли РФ также находятся в Средиземном море.

По состоянию на 14 февраля Россия держит на боевом дежурстве в Черном море семь кораблей, среди них – один носитель "Калибров", общий залп составляет восемь ракет.

Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

В Азовском море дежурит один вражеский корабль. В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

Напомним, руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк предупредила, что хотя Россия после каждой массированной ракетной атаки по Украине берет паузу в две недели, все еще остается опасность точечных ударов.

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Дата публикации
Просмотры
284
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