Россия держит в Черном море один ракетоноситель: в ВСУ рассказали, сколько "Калибров" есть на вооружении

На сегодняшний день в Черном море общий залп составляет четыре "Калибра"

Россия сегодня, 20 февраля, вывела семь кораблей в Черное море, а также один ракетоноситель.

Об этом Военно-Морские силы ВСУ информируют в Telegram.

"Россия вывела на боевое дежурство в Черное море семь кораблей. Среди них один носитель ракет, общий залп составляет четыре "Калибра", — говорится в сообщении.

В Средиземном море РФ продолжает держать 10 кораблей, из них пять ракетоносителей, общий залп – 72 ракеты. В Азовском море зафиксировали один вражеский корабль.

Напомним, В Черном море Россия по состоянию на утро 19 февраля держала 9 кораблей, среди которых есть ракетоносители. Суммарный залп "Калибров" – 8 ракет.

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