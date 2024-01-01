Россия держит в Черном море ракетоносители — Братчук объяснил, почему оккупанты не запускают "Калибры"

Россия в канун Нового года вывела в Черное море ракетоносители с 24 "Калибрами" на борту. Враг поставил на боевое дежурство три надводных ракетоносителя – два фрегата и малый ракетный корабль.

Как рассказал в комментарии "24 Каналу" представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, Россия сейчас может быть осторожной в использовании "Калибров" из-за логистических проблем ее флота.

По его словам, запас ракет "Калибр" полностью позволял России использовать их в последней массированной ракетной атаке на Украину 29 декабря.

"По моему мнению, россиян (от использования "Калибров" – ред.) останавливает нарушение логистики в Черном море. Россиянам нужно отстреляться и снаряжать "Калибрамы" (военные корабли – ред.) в Севастополе, а это чрезвычайно тревожно и чрезвычайно опасно. Мы знаем, что огневые средства, которые есть на вооружении украинской армии, способны добиваться любой локации на территории временно оккупированного Крыма", — отметил Братчук.

Вероятно, выход российских кораблей в Черное море был направлен на демонстрацию "силы" и попытку показать, что черноморский флот России до сих пор способен угрожать всей Украине.

Напомним, появились подробности уникальной операции в Крыму – когда украинские дроны впервые атаковали Черноморский флот РФ.

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