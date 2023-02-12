Россия держит в Черном море ракетоносители с "Калибрами" — есть опасность точечных ударов

По состоянию на сегодня, 12 февраля, в Черном море находится 12 вражеских кораблей, еще один корабль дежурит в акватории Азовского моря. Это связано с тем, что стихли штормы, поэтому враг развернул в морях корабельную группировку шире.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Південь" Наталья Гуменюк.

"Сейчас в Черном море наблюдаем на дежурстве два подводных ракетоносителя, до восьми ракет типа "Калибр", снаряженных и готовых к применению. Это, скорее всего, говорит о вероятности точечных ударов, чем о подготовке к массированной ракетной атаке. Но мы помним, что для выхода надводного ракетоносителя достаточно двух-трех часов, чтобы он оказался в зоне ведения боевых действий, то есть на боевом курсе. Расслабляться рано, хотя враг, как правило, после массированной ракетной атаки берет паузу в две недели. И мы пристально за этим наблюдаем", — объяснила Гуменюк.

Напомним, 10 февраля враг нанес очередной массированный ракетный удар по территории Украины, в течение которого совершил пуски 106 ракет, в том числе по гражданской инфраструктуре. В частности, оккупанты применили 32 зенитных управляемых ракеты С-300, и 74 крылатых ракеты воздушного и морского базирования, 61 из которых уничтожили наши защитники.

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