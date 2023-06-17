Россия держит в Черном море семь кораблей: уровень ракетной угрозы высок

По состоянию на утро субботы, 17 июня, в акватории Черного моря находятся семь кораблей, среди которых два ракетоносителя. Общий залп российских "Калибров" может достигать 16 ракет.

Об этом сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

"Корабельная группировка врага переформатирована: часть корабельного состава заведена в пункты базирования, в то время как на боевое дежурство в Черном море выведены две надводные ракетоносители", — говорится в его сообщении.

По его словам, уровень ракетной угрозы снова повышен. В ВСУ просят граждан не пренебрегать собственной безопасностью и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, днем 16 июня кафиры во время воздушной тревоги атаковали ракетами Киевщину. Силами ПВО были уничтожены все 12 вражеских целей: шесть "Калибров" и шесть "Кинжалов".

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