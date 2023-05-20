Россия держит в Черном море три корабля: сколько "Калибров" наготове

По состоянию на утро субботы, 20 мая, Российская Федерация вывела в акваторию Черного моря три своих корабля. Среди них есть один носитель ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-Морских Силах ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся три вражеских корабля, из которых один — носитель крылатых ракет "Калибр". Общий залп до четырех ракет", — говорится в сообщении.

Кроме того, а в Азовском море находится один вражеский корабль. РФ вывела в Средиземное море на боевое дежурство до семи кораблей, из них один носитель крылатых ракет "Калибр". Их залп – до четырех ракет.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщали, что Российская Федерация не меняла свою тактику по ракетным ударам по территории Украины. Основными целями врага до сих пор остаются военные, инфраструктурные объекты, оборонные предприятия и военная техника.

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