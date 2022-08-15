Россия держит в Черном море три вражеских носителя крылатых ракет "Калибр"

Всего на боевом дежурстве в морях находятся 16 вражеских кораблей.

По состоянию на 15 августа в Черном море на боевом дежурстве находятся три вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп — 24 ракеты.

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

В Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до восьми кораблей и катеров; в Средиземном море – пять носителей крылатых ракет "Калибр".

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: до Азовского моря – 27 судов, из них 6 судов двигалось из пролива Босфор; к Черному морю – 36 судов, из них 6 судов продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Россия, выключая систему автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря, продолжает нарушать Международную конвенцию по охране жизни человека на море 1974 г. (SOLAS).

Напомним, еще 6 судов получили разрешение на вывоз украинского зерна.

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