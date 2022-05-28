Россия держит в Черном море в готовности к применению два носителя крылатых ракет "Калибр"

По состоянию на 28 мая в готовности к применению в Черном море находятся два российских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Заметим, что раньше Россия разбросала в Черном море около 600 мин: они дрейфуют у берегов четырех стран.
О ситуации с "Калибрами" сообщил Генштаб ВСУ.
"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской ОВА 28 мая сообщили, что корабельная группировка России продолжает блокировать гражданское судоходство в акватории Черного и Азовского морей, сделав их зоной боевых действий.
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