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Россия держит в Черном море в готовности к применению два носителя крылатых ракет "Калибр"

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Россия держит в Черном море в готовности к применению два носителя крылатых ракет "Калибр"

Фото: voennoe-obozrenie.ru

По состоянию на 28 мая в готовности к применению в Черном море находятся два российских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Заметим, что раньше Россия разбросала в Черном море около 600 мин: они дрейфуют у берегов четырех стран.

О ситуации с "Калибрами" сообщил Генштаб ВСУ.

"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской ОВА 28 мая сообщили, что корабельная группировка России продолжает блокировать гражданское судоходство в акватории Черного и Азовского морей, сделав их зоной боевых действий.

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