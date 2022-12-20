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Россия держит в море наготове 72 "Калибра"

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Россия держит в море наготове 72 "Калибра"

Фото: Associated Press

В частности, в Черном море на боевом дежурстве находятся до шести российских кораблей.

Россия вывела в Средиземне море пять кораблей-носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 72 ракеты.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

"В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп – 72 ракеты", – говорится в заявлении.

В то же время в Черном море на боевом дежурстве находятся до шести российских кораблей.

В Азовском море РФ дпльше контролирует морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей.

В ВМС также проинформировали, что за сутки в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу совершили:

  • к Азовскому морю – девять судов, из которых одно судно двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю – 16 судов, из которых четыре судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в ОК "Юг" объясняли, что о подготовке России к массированному ракетному обстрелу Украины становится понятно, если РФ выводит к акватории Черного моря носители "Калибров", имеющие много ракет.

Заметим, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, у российских оккупантов осталось крайне мало ракет, которых хватят на три-четыре атаки. После этого вражеские силы останутся ни с чем.

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