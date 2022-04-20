Россия добавила 17 батальонных групп в Украине за последнюю неделю – источник в Пентагоне

Россия добавила 17 батальонных групп в Украине за последнюю неделю – источник в Пентагоне

Россия добавила в Украине 17 батальонных тактических групп (БТГ) за прошлую неделю и еще четыре БТГ – только за последние 24 часа.

В целом, по оценкам США, на территории Украины сейчас находятся 82 российских БТГ.

Об этом пишет CNN с ссылкой на представителя обороны США.

По данным источника, из четырех российских батальонных тактических групп, добавленных за последние 24 часа, три вышли на восток – на Донбасс.

"Эти батальонные тактические группы не обязательно просто солдаты пехоты. Они функционально устроены", — сказал чиновник по обороне США.

"Также важно помнить, что некоторые из этих батальонных тактических групп – я думаю, что все мы привыкли говорить о них, будто они все пехота или что-то такое. Они – нет, они функционально устроены. Кто-то пехотный, кто-то артиллерийский, кто-то бронетанковый, механизированный, и потому я не знаю, какая здесь смесь", – добавил чиновник.

Напомним, по состоянию на 14 апреля, по данным Пентагона, на востоке и юге Украины находились 65 российских батальонных тактических групп.

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